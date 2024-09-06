Concord, похоже, очередная жертва руководства, которое не стало слушать примечания разработчиков

Игра Concord, разработанная студией Firewalk под крылом Sony, обещала стать очередным громким проектом, но на деле превратилась в настоящий провал. По словам одного из концепт-художников студии, игра столкнулась с серьёзными проблемами из-за руководства, которое игнорировало мнения команды. Этот внутренний конфликт стал одной из главных причин неудачи проекта.

В своём теперь уже удалённом сообщении в Х (Twitter), художница рассказала, что одной из проблем разработки стал «дизайн, одобренный комитетом». Это решение, как она считает, было сделано без учёта критики со стороны разработчиков, что привело к значительным недостаткам в художественной части игры. По её словам, руководство не только не прислушивалось к команде, но и избегало ответственности за своё участие в разработке.

Проблемы внутри студии оказались гораздо глубже. В атмосфере полной неопределённости сотрудники Firewalk остаются в неведении относительно дальнейшего будущего проекта и самой студии. Управление не только игнорировало важные замечания, но и не предоставляло ясного плана действий, что привело к ещё большему хаосу.

Особенно критичным стал тот факт, что спустя всего две недели после релиза, Concord ожидает полное отключение серверов. Четыре года напряжённой разработки закончились ничем. Это событие можно назвать серьёзным ударом по репутации как студии, так и Sony, которая выступала издателем игры.

Sony уже сталкивалась с подобными проблемами в прошлом, но Concord останется на долгие годы в памяти как один из самых громких провалов компании.