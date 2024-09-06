С момента релиза прошло почти четыре года.

PlayStation 5 продолжает укреплять свои позиции на японском рынке — количество проданных консолей уже превысило 5 миллионов. Этот результат был достигнут спустя почти четыре года с момента выхода системы в ноябре 2020 года. Однако, несмотря на успех, консоль всё ещё не приблизилась к рекордам её предшественницы PlayStation 2, которая за свою историю продалась тиражом более 150 миллионов единиц по всему миру, став самой популярной домашней консолью всех времён (Playstation 5 продалась общим тиражом в 50 миллионов копий на момент конца 2023 года).

PlayStation 5 быстро завоевала любовь геймеров благодаря своим техническим характеристикам и новаторским возможностям. Консоль поддерживает 4K-разрешение, обладает ультрабыстрой загрузкой благодаря SSD, а также предлагает эксклюзивные хиты, такие как Demon’s Souls и Ratchet & Clank: Rift Apart. Её контроллер DualSense с адаптивными триггерами и тактильной отдачей стал одним из главных нововведений, усиливающим вовлечённость игроков.

Несмотря на все преимущества, PS5 не обошлась без критики. Одним из основных минусов является дефицит консоли на момент запуска, из-за чего многим игрокам было трудно её приобрести.

Хотя PS5 уже уверенно продаётся и привлекает внимание геймеров по всему миру, ей предстоит долгий путь, чтобы хотя бы приблизиться к успеху легендарной PS2, чьи рекордные продажи пока остаются непревзойдёнными.