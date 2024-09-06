Разработчики Life is Strange: Double Exposure признались, откуда черпали вдохновение.

Разработчики игры Life is Strange: Double Exposure рассказали, что при создании визуальной части проекта черпали вдохновение из работ Remedy Entertainment, создателей таких игр, как Alan Wake и Control. Творческий директор проекта, Джонатан Стаудер, отметил, что команда вдохновлялась изображением параллельных миров и мультивселенных, которые так мастерски воплощены в этих играх.

«Мы старались привнести что-то своё, уникальное, но поклонники наверняка заметят влияние Remedy, когда история начнёт набирать обороты», — отметил Стаудер. При этом разработчики уверены, что им удалось сохранить оригинальность, характерную для серии Life is Strange.

Релиз Life is Strange: Double Exposure запланирован на 29 октября, и игра будет доступна с текстовым переводом на русский язык.

Life is Strange — это серия интерактивных приключенческих игр с акцентом на выборы и последствия, которая прославилась своей эмоциональной глубиной и увлекательными сюжетами. Первая часть, выпущенная в 2015 году, рассказывала историю Макс Колфилд, девушки, способной управлять временем, и её подруги Хлои Прайс.