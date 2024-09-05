Разработчики из Capcom в последнее время активно вносят изменения в файлы игры в Steam

В сообществе игроков Dragon’s Dogma 2 вновь разгораются слухи о возможном дополнении к игре. Пользователи Reddit заметили, что разработчики из Capcom в последнее время активно обновляют файлы игры в Steam. Это вызвало волну предположений о скором выпуске DLC.

Примечательно, что данная активность совпала с подготовкой к Tokyo Game Show — крупному игровому событию, где нередко анонсируют новые проекты и дополнения. Многие фанаты уверены, что именно на этом мероприятии Capcom может раскрыть подробности о предстоящем контенте для Dragon's Dogma 2.

Dragon's Dogma 2 — это долгожданное продолжение культовой ролевой игры, сочетающей открытый мир с уникальной боевой системой. Игроки исследуют обширные локации, сражаются с мощными врагами и управляют собственными союзниками, создавая увлекательные тактические комбинации.

В Dragon's Dogma 2 игроки могут не только погружаться в сражения с монстрами, но и исследовать сюжетные линии, создавая уникальные приключения благодаря гибкой системе классов и обширным возможностям кастомизации.