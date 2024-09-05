Donk принес победу своей команде на турнире ESL Pro League и установил новый рекорд

Российский талант Данил "donk" Крышковец снова поразил игровое сообщество, установив новый рекорд по количеству убийств в одном матче CS2. В поединке против Wildcard на карте Ancient, 17-летний игрок команды Team Spirit совершил 38 убийств в основной части матча, тем самым войдя в историю CS2.





Крышковец, уже считавшийся одним из самых перспективных игроков на профессиональной сцене, теперь занимает два места в топ-10 по количеству убийств в одном матче. В игре против Wildcard Team Spirit едва не потерпела поражение на первой карте, но выдающаяся игра Данилы, который набрал 155 единиц среднего урона за раунд и совершил 11 многократных убийств, помогла одержать победу с крайним счетом 13-11.

На второй карте Nuke donk снова показал свой уровень, сделав 37 убийств (включая овертаймы), что позволило Team Spirit завершить матч со счетом 2-0 в их пользу. Этой победой donk подтвердил свой статус восходящей звезды CS2 и поднялся на вершину списка рекордсменов по количеству убийств за одну карту.

Donk продолжает удивлять поклонников своей игрой, демонстрируя, что российская сцена CS2 полна талантливых игроков, способных добиваться успеха на международной арене.