Теперь главный персонаж игры снова сможет снова убивать двух врагов одновременно

В новой части серии, Assassin's Creed Shadows, разработчики вернули давно любимую фанатами механику двойных убийств, которая отсутствовала в играх франшизы с момента выхода Syndicate. Главный герой теперь снова сможет устранять двух врагов одновременно, что добавляет разнообразие и динамику в геймплей. Эта техника, впервые появившаяся в Assassin's Creed 2, была разработана Альтаиром и поэтому не использовалась в играх, события которых происходили до его времени.

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 15 ноября. Однако, вокруг игры уже разгорелись споры в игровом сообществе. Основной причиной недовольства стал выбор главного героя – чернокожего самурая, действующего в средневековой Японии. Этот сюжетный ход вызвал негативную реакцию, особенно среди японских игроков, которые считают его исторически некорректным и культурно несоответствующим.

Assassin's Creed Shadows стала одной из самых обсуждаемых и противоречивых игр серии, что, несомненно, повлияет на её восприятие и дальнейший успех.