Разработчики объявили о предстоящем отключении серверов игры

Проект Concord, который был запущен всего две недели назад, оказался провальным. Разработчики объявили о предстоящем отключении серверов игры, которое состоится 6 сентября. Признание неудачи привело к приостановке продаж на всех платформах. Владельцам игры на PC и PS5 пообещали полный возврат средств.

Такое быстрое закрытие сервиса делает Concord одним из самых неудачных запусков среди AAA-игр. Для сравнения, ранее рекорд по стремительному закрытию принадлежал игре APB, которая продержалась два с половиной месяца.

Также стоит напомнить, что онлайн-активность Concord побила антирекорд среди крупных проектов — в последние дни число игроков опустилось ниже 40, что значительно хуже предыдущего минимума в 60 человек.

Concord была представлена как новый амбициозный проект, однако с самого начала столкнулась с критикой и низкими оценками от пользователей. Попытка привлечь аудиторию не увенчалась успехом, и теперь будущее игры остается неопределенным. Разработчики намекнули, что могут рассмотреть новую модель распространения, но конкретные детали пока не разглашаются.