Сообщает инсайдер Kepler_L2, известный достоверной информацией.

Согласно свежей информации от инсайдера Kepler_L2, который уже не раз делился достоверными данными о предстоящих релизах, PlayStation 5 Pro не сможет обеспечить нативное 4K разрешение в играх.





Производительность новой консоли будет близка к уровню видеокарты Radeon RX 7700 XT, которая обладает мощностью около 35 терафлопс. Для сравнения, топовая видеокарта GeForce RTX 4090 может похвастаться 82 терафлопс, что делает PS5 Pro менее мощной.

Что касается растеризации, PS5 Pro будет находиться на уровне между GeForce RTX 3070 и RTX 4070, но с более продвинутой технологией трассировки лучей. Достижение 4K разрешения будет обеспечиваться не за счет вычислительных ресурсов, а благодаря улучшенной оптимизации, технологиям апскейлинга и нейросетям.

PlayStation 5 Pro — это усовершенствованная версия популярной консоли PS5, нацеленная на геймеров, стремящихся к более высокому качеству графики и производительности. Ожидается, что новинка предложит улучшенную графику, более стабильный фреймрейт и поддержку новых технологий, таких как улучшенная трассировка лучей и апскейлинг до 4K. Однако, как показывает текущая информация, это улучшение не будет означать радикального скачка в вычислительных возможностях, и разработчикам игр всё равно придётся полагаться на оптимизацию и дополнительные технологии для достижения максимального качества изображения.