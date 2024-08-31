В сети появились первые подробности о Borderlands 4

В сети появились первые подробности о Borderlands 4 вместе с концепт-артами, которые намекают на значительные изменения в популярной франшизе. По словам разработчиков, студия намерена создать лучшую игру в серии, опираясь на обратную связь от фанатов и учитывая критику прошлых частей.

События новой игры начнутся буквально через несколько минут после финала Borderlands 3, и развернутся на новой, ещё неизведанной планете. Игрокам предстоит познакомиться с четырьмя новыми героями, каждый из которых будет играть ключевую роль в сюжете. В этот раз студия сделала акцент на более глубокую интеграцию персонажей в игровой мир — они будут активно взаимодействовать с окружением и участвовать в катсценах.

Сюжет обещает быть более насыщенным, с акцентом на развитие героев, но фирменный юмор серии останется на месте, что может вызвать неоднозначную реакцию у поклонников. Тем не менее, разработчики заверяют, что учли все пожелания и замечания игроков, чтобы сделать игру максимально увлекательной.

С нетерпением ожидая релиза, поклонники уже обсуждают, как будут исследовать новую планету, кооперироваться с друзьями и открывать для себя уникальные механики игры. Borderlands 4 обещает предложить ещё более динамичный и насыщенный игровой опыт, который поднимет серию на новый уровень.