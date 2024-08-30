Размер патча составил 683 МБ и более 300 изменений

MOBA-шутер Deadlock от Valve получил значительное обновление, весом в 683 МБ, которое внесло около 300 изменений в игру. Среди нововведений — балансные правки, возможность отпрыгивать от стен, новые локации для телепортов, а также обновлённый дизайн профиля игрока с полной статистикой. Разработчики ограничили количество пауз в матче: теперь каждому игроку доступна только одна пауза, а на команду выделено всего три. Дополнительно были обновлены визуальные эффекты у некоторых предметов и звуковое сопровождение для ряда способностей.

Полный список изменений можно найти на сайте.

Сегодня Deadlock установила новый рекорд, достигнув отметки пикового онлайна в 100 000 игроков. Несмотря на возросший интерес, шутер пока доступен лишь по приглашениям, и точные сроки его полноценного релиза остаются неизвестными.

Многие геймеры с нетерпением ждут выхода игры в открытый доступ, а с каждым обновлением Deadlock становится всё ближе к завершению стадии тестирования и готовности к официальному релизу.