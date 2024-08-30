Однако пока что игры доступны не всем

Недавно подписчики PS Plus Deluxe в Великобритании, Польше и Финляндии получили неожиданный подарок – доступ к популярным играм Final Fantasy 16 и 7 Days to Die. Однако пока что эти игры доступны только пользователям из данных регионов, и остаётся неизвестным, планирует ли Sony расширить доступ на другие страны.

Интересно, что Sony не делала никаких официальных объявлений по этому поводу, что вызывает подозрения о возможной ошибке. Это означает, что доступ к играм может быть временным и скоро их могут убрать из каталога.

Final Fantasy 16 – это новая часть легендарной RPG-серии, которая продолжает радовать игроков захватывающим сюжетом, глубокими персонажами и зрелищными боями. В то время как 7 Days to Die – это сурвайвал-игра с элементами хоррора, в которой игрокам предстоит выживать в мире, полном зомби, строя убежища и сражаясь за свою жизнь.

Пользователи PS Plus Deluxe в других регионах с нетерпением ждут новостей от Sony, чтобы узнать, смогут ли они также насладиться этими играми в рамках своей подписки.