CD Projekt Red поделилась последними новостями о ходе разработки новых игр

CD Projekt Red сообщила, что разработка Cyberpunk 2 будет продвигаться быстрее по сравнению с другими текущими проектами студии, такими как ремейк оригинального "Ведьмака" и новый IP под кодовым названием Hadar. Все три проекта сейчас находятся на ранних стадиях разработки, но именно продолжение Cyberpunk имеет наибольшие шансы быстрее выйти на следующую фазу.

Кроме того, компания подтвердила планы по расширению вселенной Cyberpunk через новый анимационный контент. Ранее, в 2023 году, один из руководителей студии уже упоминал об этом, но тогда это было всего лишь личным желанием. Теперь же планы по созданию анимационных проектов официально подтверждены.

Также, CD Projekt Red уточнили, что не учитывают пожелания фанатов при написании сценариев для своих игр, таких как The Witcher 4 и Cyberpunk 2, хотя мнение игроков имеет значение для технической стороны проектов: геймплея, интерфейса и других аспектов. В частности, при разработке новой трилогии "Ведьмака" студия продолжает следовать своим внутренним идеям, которые были заложены ещё давно.

В отличие от Rockstar Games, CD Projekt Red не планирует придерживаться политики эксклюзивных анонсов и будет продолжать активно представлять свои проекты как через собственные социальные сети, так и на крупных игровых презентациях, таких как Summer Game Fest и стримы от крупных платформодержателей.