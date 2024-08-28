CD Projekt подтверждает прогресс в разработке The Witcher 4: переход на новую стадию уже близок

CD Projekt RED подтвердила, что работа над новой частью франшизы The Witcher активно продолжается и идет по плану. Студия сообщила, что за лето команда разработчиков сделала значительный прогресс, что позволяет перейти к полноценной стадии разработки во второй половине этого года.

Такой переход является важным этапом в создании игры и обычно предполагает, что основной объем работы уже завершен, и разработчики приступают к детализации, оптимизации и финальной доработке. Для примера, у студии Remedy обычно уходит около 2-3 лет на релиз игры после перехода на этот этап, так что релиз The Witcher 4 можно ожидать в ближайшие годы.

Информация о новой игре уже давно вызывает ажиотаж среди поклонников серии. Известно, что The Witcher 4 предложит игрокам совершенно новую историю с новым главным героем, поскольку Геральт из Ривии отошел от дел. Кроме того, сюжет игры не будет основываться на произведениях Анджея Сапковского, что открывает новые горизонты для студии и дает возможность исследовать неизведанные аспекты вселенной Ведьмака.

Поклонники с нетерпением ждут подробностей о сюжете и геймплейных нововведениях, надеясь, что The Witcher 4 продолжит традиции качества, заложенные в предыдущих частях. Учитывая текущие темпы разработки, ожидания от нового проекта CD Projekt RED только возрастают, и фанаты надеются, что новая игра оправдает все их надежды.