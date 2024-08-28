Представители компании провели пресс-конференцию для СМИ, из которой стали известны новые детали

Китайский производитель ноутбуков Hasee на недавней пресс-конференции приоткрыл завесу тайны над характеристиками новой мобильной видеокарты RTX 5060 Laptop. Из представленной информации стало известно, что графический процессор будет оснащён чипом GB206, 8 ГБ видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с и потреблять 115 Вт мощности. Для сравнения, предыдущая модель RTX 4060 Laptop требовала до 140 Вт в пике, что свидетельствует о значительном улучшении энергоэффективности.

Hasee заявляет, что новая RTX 5060 сможет превзойти даже мобильную RTX 4070, особенно в задачах, связанных с трассировкой лучей. Кроме того, производитель отмечает, что вся линейка мобильных карт RTX 50 будет потреблять на 40–50 Вт меньше энергии, что обещает улучшить автономность ноутбуков без ущерба для производительности.

С каждым днём растёт интерес к новому поколению видеокарт Nvidia RTX 50, которые обещают вывести игровую индустрию на новый уровень. Игроки и энтузиасты ждут от Nvidia не только улучшенной производительности и энергоэффективности, но и новых технологий, которые сделают игровой процесс ещё более захватывающим. Особенно важен вопрос энергоэффективности, поскольку мобильные устройства продолжают набирать популярность, и автономность становится всё более критичным фактором. Пока что Hasee не сообщает точных сроков релиза новинок, но интерес к новой линейке уже сейчас находится на пике.