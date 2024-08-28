Дэн Трахтенберг начал съёмки следующего фильма по «Хищнику» под названием «Пустоши»

Режиссер Дэн Трахтенберг приступил к съемкам нового фильма во вселенной «Хищника», который получил рабочее название «Пустоши». Главную роль в картине исполнит Эль Фаннинг, а события развернутся в ближайшем будущем.

Помимо этого, стало известно, что фильм «Добыча», который получил высокие оценки критиков и зрителей, также получит продолжение. Актриса Эмбер Мидфандер вернется к своей роли Нару, продолжая историю, начатую в предыдущей части.

Серия фильмов о Хищнике стартовала в 1987 году с выхода оригинального фильма, где инопланетный охотник выслеживал своих жертв в джунглях. С тех пор франшиза расширилась, включив в себя множество сиквелов, кроссоверов и спин-оффов, которые исследуют противостояние людей и инопланетного существа в различных условиях и временных периодах. Последний фильм в серии, «Добыча», погружал зрителей в атмосферу 18-го века, где молодой воин племени команчей столкнулся с опасным пришельцем. Этот фильм получил высокие оценки за оригинальный подход и успешное обновление франшизы.