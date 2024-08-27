Выставка может быть приурочена к Tokyo Game Show.

Согласно информации от авторитетного инсайдера Джеффа Грабба, Sony планирует провести следующую презентацию State of Play в конце сентября. Есть вероятность, что это событие будет синхронизировано с Tokyo Game Show, одной из крупнейших игровых выставок в мире.

Что касается слухов о возможном анонсе PS5 Pro, Грабб остаётся осторожен в своих прогнозах. Хотя он не исключает, что новая версия консоли может быть представлена, её релиз по-прежнему намечен на конец года. Как и в случае с PS5 Slim, анонс может произойти неожиданно.

Джефф Грабб — это известный игровой журналист и инсайдер, чьи прогнозы часто оказываются точными. Благодаря его источникам внутри индустрии, он неоднократно предсказывал важные события и анонсы, что сделало его одним из самых доверенных голосов в мире видеоигр.

State of Play — это регулярное мероприятие от Sony, на котором компания делится новостями и анонсами касательно своих игр и устройств. Эти презентации стали важным источником информации для геймеров, предоставляя свежие данные о предстоящих релизах, обновлениях и новых функциях. В предыдущих выпусках State of Play Sony уже удивляла аудиторию неожиданными анонсами, и предстоящая презентация, судя по всему, не станет исключением.