«Лучше подождать скидок» — западные издания опубликовали первые обзоры Star Wars Outlaws

На фоне выхода долгожданного экшена Star Wars Outlaws, западные критики уже опубликовали свои первые обзоры, и мнения оказались весьма неоднозначными. Средняя оценка игры на OpenCritic составляет 76 из 100, что свидетельствует о противоречивых впечатлениях. Многие рецензенты сравнивают игру с серией Uncharted, но, как оказалось, такие параллели не всегда являются комплиментом.

Положительные отзывы отмечают увлекательный сюжет, который погружает игроков в мир преступников и наемников, и хорошо проработанные истории некоторых персонажей. Графика также заслужила похвалу — игра использует возможности современных консолей, создавая впечатляющие визуальные эффекты. Особое внимание уделено поддержке контроллера DualSense на PlayStation 5, благодаря чему геймплей становится более насыщенным.

Однако, не обошлось и без существенных недостатков. Одним из главных разочарований для игроков стал гринд и избыток дополнительных заданий, которые порой кажутся однообразными и утомительными. Многие критики выразили недовольство системой передвижения, которую сочли неудобной и не всегда интуитивной. Еще один аспект, вызвавший критику, — это липсинк, который был признан «ужасным», что портит впечатление от кат-сцен. Вдобавок, игроки жалуются, что игра буквально принуждает к выполнению побочных миссий перед тем, как перейти к основным заданиям, что нарушает динамику повествования.

Для тех, кто уже успел приобрести расширенные издания, доступ к игре откроется 27 августа в 01:00 по московскому времени. Остальные смогут начать своё приключение в далекой-далекой галактике с 30 августа.

Star Wars Outlaws — это первая в истории франшизы игра с полностью открытым миром, разработанная Ubisoft Massive. Действие разворачивается между событиями фильмов "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Игроки берут на себя роль Кей Весс, молодой авантюристки, которая стремится сбежать от власти Империи и заработать себе место в мире криминала.

Несмотря на критику, многие поклонники вселенной Звездных войн всё же с нетерпением ждут возможности окунуться в знакомый мир, надеясь, что сильные стороны игры перевесят её недостатки. Возможно, со временем разработчики выпустят обновления, исправляющие отмеченные проблемы, и игра раскроет свой потенциал в полной мере.