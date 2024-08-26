Студия Round8 уже набирает людей для разработки Lies of P 2

Поклонники нашумевшей экшен-RPG Lies of P могут радоваться — студия Round8 уже начала активную подготовку к разработке продолжения. Как стало известно, создатели игры начали набор специалистов для работы над Lies of P 2, которая была официально подтверждена несколько месяцев назад.

Судя по опубликованным вакансиям, разработка новой части игры будет осуществляться с использованием передового движка Unreal Engine 5. Это означает, что игроков ждет значительное улучшение графики и технической составляющей игры. Однако самое главное нововведение, судя по всему, — это переход к полноценному открытому миру. В отличие от первой части, которая предлагала линейные уровни и заранее заданные пути, продолжение обещает гораздо большую свободу действий и исследовательский потенциал.

Напомним, что Lies of P — это мрачная экшен-RPG, вдохновленная классическими произведениями Карло Коллоди о Пиноккио, но выполненная в стиле, напоминающем популярные игры в жанре Souls-like, такие как Dark Souls и Bloodborne. Игра завоевала признание благодаря уникальному художественному стилю, увлекательной боевой системе и глубокой сюжетной линии, погружающей игрока в атмосферу альтернативной Европы конца XIX века, наполненной марионетками и загадочными технологиями.

Round8 также работают над сюжетным DLC для оригинальной Lies of P. Релиз DLC запланирован на конец года.



