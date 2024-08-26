Легендарная игра оживает на эмуляторе PS4

Для поклонников Bloodborne настал долгожданный момент — игра теперь вполне играбельна на ПК и Steam Deck благодаря стремительному развитию эмулятора shadPS4. Если всего месяц назад проект работал только в меню и редакторе персонажей, то теперь пользователи могут наслаждаться прохождением, хотя и с некоторыми графическими артефактами.

Эмуляторы консолей, такие как shadPS4 и Xenia (для Xbox), уже давно пользуются популярностью среди ПК-геймеров, позволяя запускать эксклюзивы консолей прямо на компьютере. Эти программные решения делают доступными игры, которые ранее можно было сыграть только на PlayStation или Xbox. Эмулятор shadPS4, в частности, демонстрирует значительные успехи в запуске игр с PlayStation 4 на ПК, и Bloodborne — одно из последних достижений в этой области.

Пожалуй, самой приятной новостью стало то, что Bloodborne теперь можно запускать и на Steam Deck — популярном портативном устройстве от Valve. Это дает пользователям возможность насладиться игрой на ходу, что ранее было недоступно. Хотя эмуляция еще далека от совершенства и сопровождается визуальными багами, для многих это уже значительный шаг вперед.



