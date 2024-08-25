По случаю релиза бывший разработчик anim_xander в Х (заблокирована в РФ) поздравил коллег, опубликовав пост и пообщавшись с аудиторией.

Недавно бывший разработчик игры Concord, под ником anim_xander, оказался в центре внимания после выхода игры.

Поздравив коллег с релизом на платформе X (ранее Twitter, заблокирована в РФ), он неожиданно ввязался в спор с одним из пользователей. Комментатор выразил сочувствие по поводу того, что дизайнеру пришлось работать над Concord, намекнув на сомнительное качество проекта. В ответ разработчик не сдержался и назвал критикующего «бездарностью». Спустя некоторое время он удалил комментарий, однако реакция сообщества уже успела распространиться по сети.

Стоит отметить, что Concord столкнулась с проблемами после выхода: количество игроков в Steam остаётся на низком уровне — около 350 человек в онлайн. Это не может не вызывать вопросов о будущем проекта.

Concord — это многопользовательский шутер, который стал частью обновленной стратегии Sony в сегменте онлайн-игр. Разработанная Firewalk Studios, игра обещала стать динамичным космическим приключением с акцентом на кооперативные и соревновательные режимы. Однако, несмотря на ожидания, проект не смог собрать значительную аудиторию на старте.

Concord является частью серии шагов Sony по диверсификации своих игр, которая пытается усилить присутствие на рынке онлайн-проектов. Тем не менее, не все эти эксперименты оказались успешными. К примеру, амбициозный проект Destruction AllStars для PS5 не оправдал надежд, несмотря на яркую презентацию и начальную бесплатную раздачу по подписке PS Plus. Sony столкнулась с тем, что конкуренция в сегменте многопользовательских игр невероятно высока, и завоевать любовь геймеров оказалось сложнее, чем предполагалось.

Concord, похоже, повторяет эту неудачную тенденцию, сталкиваясь с критикой и низким интересом игроков.