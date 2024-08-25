Основателя ВКонтакте и Телеграм задержали на выходе из самолёта.

Основатель популярного мессенджера Telegram, Павел Дуров, был арестован французскими спецслужбами в аэропорту Ле Бурже при выходе из своего самолета. Об этом сообщает французский телеканал LCI.





По информации TF1, задержание произошло из-за того, что Дуров не сотрудничал с местными властями, что привело к его обвинению в соучастии в незаконном обороте наркотиков и других серьезных преступлениях. Он должен быть представлен судье в ближайшие дни, где ему могут предъявить обвинения по ряду статей, включая терроризм, мошенничество и отмывание денег.

Дуров прибыл во Францию из Азербайджана и находился в федеральном розыске. На него был выдан ордер на обыск от Национального управления судебной полиции Франции в рамках предварительного расследования.

Основная претензия европейских властей к Telegram заключается в использовании зашифрованных сообщений, как сообщает TF1. Один из следователей отметил: "На протяжении многих лет эта платформа стала главной артерией для организованной преступности".

Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции, передает телеканал TF1. Скоро Павел предстанет перед судом как гражданин Франции.