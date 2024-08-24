Ролевой экшен установил рекорд по онлайну среди одиночных игр в Steam и продался тиражом в 10 млн копий всего за 3 дня

Недавний успех игры Black Myth: Wukong оказался в центре внимания не только благодаря своим достижениям, но и из-за неожиданной реакции со стороны модераторов Reddit. Экшен от китайской студии Game Science установил новый рекорд для одиночных игр в Steam, собрав пиковый онлайн более 2,4 миллиона игроков. За первые три дня после релиза проект продался тиражом в 10 миллионов копий, что значительно быстрее, чем это удалось таким гигантам, как Cyberpunk 2077 и Elden Ring, которые достигли подобных результатов лишь спустя месяц после выхода.

Однако, несмотря на огромный успех, новости об игре начали исчезать из популярных сообществ Reddit, в частности из крупнейшего игрового субреддита Gaming, насчитывающего более 43 миллионов подписчиков. Модераторы сообщества удаляют посты о достижениях Black Myth: Wukong без объяснения причин, что вызвало волну возмущений среди фанатов.

Еще до релиза Black Myth: Wukong столкнулась с критикой со стороны СМИ и пользователей социальных сетей. Разработчиков обвиняли в отказе сотрудничать с консультационными компаниями, которые занимаются продвижением инклюзивности и разнообразия в видеоиграх. Кроме того, студия стала жертвой ложных обвинений в сексизме. Эти слухи возникли из-за неверного перевода высказываний разработчиков с китайского языка, которые затем широко распространялись в медиа. Некоторые игроки опасаются, что Black Myth: Wukong может повторить судьбу Hogwarts Legacy, который хоть и стал коммерчески успешным, но был проигнорирован на крупных игровых наградах из-за скандалов, связанных с автором вселенной — Джоан Роулинг.

Black Myth: Wukong — это ролевая игра, основанная на классическом китайском романе "Путешествие на Запад". Игроку предстоит управлять Царем обезьян, персонажем, наделенным невероятными боевыми способностями и возможностью принимать различные облики. В игре сочетаются элементы традиционного китайского фольклора с современными механиками ролевых экшенов. Проект привлек внимание невероятной графикой, динамичными боями и глубоким сюжетом.

Black Myth: Wukong уже успела стать важным событием в игровой индустрии, как на национальном уровне, так и за его пределами, несмотря на возникающие вокруг нее споры и критику. Вопрос лишь в том, насколько долго игра сможет удерживать свою популярность и как на нее повлияют политические и социальные скандалы, которые уже затрудняют обсуждение игры на крупных платформах.