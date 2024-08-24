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Amogus54
Microsoft удалит знаменитую «Панель управления» из Windows 11
Компания готовится к полному удалению стандартной панели управления

Компания Microsoft наконец-то решилась на радикальный шаг — полное удаление классической Панели управления из Windows 11. Это культовое приложение, впервые представленное еще в 1985 году вместе с Windows 1.0, долгое время оставалось неотъемлемой частью операционной системы, несмотря на многочисленные попытки модернизации.

Microsoft уже несколько лет планировала отказаться от Панели управления, обсуждая это еще во времена разработки Windows 8. В то время компания представила новый интерфейс "Параметры ПК", адаптированный для сенсорных экранов, однако в конечном итоге классическая Панель управления все же сохранилась в системе. Но теперь, судя по официальной информации на сайте поддержки Microsoft, Панель управления будет постепенно исключена из Windows, уступая место приложению "Параметры".

Этот шаг является частью общей тенденции Microsoft по упрощению и модернизации интерфейса Windows 11. Однако не все пользователи довольны такими изменениями, поскольку классическая Панель управления предоставляла доступ к множеству настроек, которые были разбросаны по разным разделам нового приложения  "Параметры".

Windows 11 уже давно привлекает внимание пользователей своими неоднозначными изменениями. Одним из таких спорных решений стало удаление ряда привычных элементов, таких как виджет «Новости и интересы», классические контекстные меню и возможность перемещать панель задач. Многим пользователям не нравится новая компоновка и сложность доступа к старым функциям, которые они используют на протяжении многих лет.

С переходом от Панели управления к "Параметрам" остается неясным, будет ли новый интерфейс столь же функциональным. Несмотря на стремление Microsoft сделать Windows 11 проще и более современной, эти нововведения могут создать дополнительный дискомфорт для пользователей, привыкших к традиционным настройкам системы.

Теперь остается только ждать, когда именно Microsoft окончательно удалит Панель управления из Windows 11 и как это повлияет на пользование системой.

#microsoft #windows 11 #новости технологий #новости windows
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