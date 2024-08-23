Проект оказался настолько провальным, что убрали мерчендайз из продаж

20 августа ведущие СМИ сообщили о том, что Disney принял решение закрыть сериал «Аколит» после первого сезона. На следующий день пользователи Reddit заметили, что из официального магазина Disney исчез весь мерчендайз, связанный с шоу.

Фанаты предполагают, что компания пытается «стереть» память о проекте. Они также опасаются, что «Аколит» могут полностью удалить из библиотеки Disney+ и вселенной "Звездных войн", тем самым вычеркнув его из канона, как это произошло с сериалом «Уиллоу» в 2023 году.

Сериал «Аколит» был анонсирован как часть расширенной вселенной «Звёздных войн» и должен был рассказать историю, происходящую за сто лет до событий основного сюжета. Проект обещал погрузить зрителей в мрачные тайны, связанные с появлением ситхов и зарождением их силы. Однако, несмотря на амбициозные планы и высокий интерес на старте, «Аколит» не оправдал ожиданий аудитории. Недостаток зрительского внимания и интереса привел к тому, что Disney принял решение закрыть проект. Эта ситуация стала ещё одним подтверждением того, что даже крупные франшизы не застрахованы от провалов.