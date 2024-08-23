Внезапно анонсирована Heroes of Might & Magic: Olden Era

Неожиданно для всех, была анонсирована новая игра в культовой серии Heroes of Might & Magic под названием Olden Era. Разработчики обещают выпустить проект в раннем доступе уже во втором квартале 2025 года. Игра, представляющая собой пошаговую стратегию, перенесет игроков обратно в хорошо знакомый мир Энрота, а также откроет новые горизонты — загадочный континент Джадам, который до сих пор лишь упоминался в прошлых играх серии.





В Heroes of Might & Magic: Olden Era игрокам предстоит вновь исследовать живописные фантастические ландшафты, строить и укреплять свои города, собирать армию могучих существ и сражаться с противниками в тактических битвах.

Игровое поле в Olden Era сохранит привычные для серии шестигранные клетки, но бой теперь обогатится новыми механиками: герои и их армии получат активные способности, что сделает тактические сражения более разнообразными и динамичными. Улучшенный ИИ и различные уровни сложности позволят как новичкам, так и ветеранам насладиться игрой.

Heroes of Might & Magic — это культовая серия пошаговых стратегий, которая начала свою историю в 1995 году. Игры серии отличались глубокими механиками развития городов, управления армиями и проведения сражений на пошаговых картах.