Игры на PlayStation расширяют франшизы, но приоритет — интересы Microsoft

Фил Спенсер, глава Xbox, дал очередное интервью, в котором затронул тему выпуска игр для платформы PlayStation. По его словам, расширение франшиз на PlayStation может способствовать их популярности, однако приоритетом для Microsoft остаются собственные интересы. Если ранее Xbox рассматривался компанией скорее как хобби, то с приобретением Activision-Blizzard акцент был смещён на финансовую эффективность и возврат инвестиций.

Несмотря на привлекательные предложения Xbox, такие как подписка Game Pass и доступная цена на консоль Series S, продажи устройств Series S|X остаются на уровне провальных результатов Xbox One. Это подтверждает необходимость тщательно продумывать стратегию выпусков игр на другие платформы.

Спенсер отметил, что компания не планирует применять единый подход к выпуску своих игр на PlayStation. Каждое решение будет приниматься индивидуально, в зависимости от ситуации. Например, такие игры, как Call of Duty, продолжают выходить на PlayStation в рамках существующих контрактов, а Indiana Jones может появиться на этой платформе спустя полгода после релиза. В то же время, некоторые проекты, такие как Hellblade II, могут вообще не попасть на PS5 из-за ограниченных ресурсов и приоритетов Microsoft.

Microsoft не придерживается строгой политики по выпуску своих игр на PlayStation 5. В отличие от Sony, которая активно поддерживает эксклюзивы, Microsoft рассматривает каждый случай отдельно. Основное внимание уделяется стратегическим интересам и ресурсам, которые компания готова инвестировать в ту или иную платформу. Это означает, что некоторые игры могут выходить на PlayStation, другие — только на Xbox и ПК, а третьи и вовсе останутся эксклюзивами Xbox.