В июле чип Neuralink был имплантирован пациенту по имени Алекс, ставшему вторым в мире носителем этой технологии.

Neuralink продолжает удивлять мир новыми достижениями: второй пациент с имплантированным чипом смог управлять игрой Counter-Strike, используя только силу мысли. В июле этого года компания провела успешную операцию по установке чипа своему второму пациенту, которого зовут Алекс. Видео, опубликованное Neuralink, показывает, как Алекс играет на своём ноутбуке, используя вживлённое устройство.

До имплантации чипа Алекс использовал контроллер QuadStick, который позволял ему управлять игрой при помощи рта, но ограничивал возможности до выполнения только одного действия за раз: он мог либо перемещаться, либо стрелять. Теперь, благодаря чипу Neuralink, Алекс может одновременно пользоваться контроллером и отдавать команды напрямую из мозга. «Он движется туда, куда я думаю. Это просто невероятно», — делится своими впечатлениями Алекс.

Neuralink — это инновационная технология, разработанная компанией Илона Маска, которая позволяет взаимодействовать с компьютерами и устройствами напрямую через мозг. В перспективе такие чипы могут значительно улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями, предоставляя им новые возможности для общения и управления окружающей средой. Маск выражает надежду, что в ближайшие 10 лет миллионы людей смогут воспользоваться этой передовой технологией.





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