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Amogus54
В Китае рабочих отпускают домой, чтобы поиграть в Black Myth: Wukong
Жители Китая по-настоящему рады выходу новой игры

Выход игры Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science вызвал настоящий ажиотаж в Китае, где релиз стал почти национальным праздником. В некоторых офисах были замечены объявления, что сотрудники, оформившие предзаказ игры и подтвердившие, что их устройства соответствуют требованиям, могли получить выходной 20 августа.

Black Myth: Wukong — это впечатляющий экшен, вдохновленный китайской мифологией и легендой о Царстве Обезьян. Игра обещает быть одним из самых значимых релизов на игровой сцене благодаря своим потрясающим визуальным эффектам, сложным боям и богатому повествованию. Игрокам предстоит взять на себя роль Вуконга, мифического героя, и отправиться в опасное путешествие, полное сражений с фантастическими существами и богами.

Игра уже стала феноменом в Steam, где её пиковый онлайн достиг почти 2,4 миллиона пользователей, что позволило Black Myth: Wukong занять второе место среди самых популярных игр на платформе. Этот хайп положительно сказался и на продажах PS5 в Китае, где до релиза игра не пользовалась такой популярностью. По данным китайской платформы Alibaba Tmall, консоль Sony поднялась в топ раздела электроники, что свидетельствует о возросшем интересе к устройству.

Интересно, что Китай не является основным рынком для Sony, так как здесь игроки традиционно предпочитают ПК и смартфоны. Однако с выходом Black Myth: Wukong ситуация изменилась, и PS5 стала пользоваться повышенным спросом. Согласно статистике от Game Discovery, около 88% аудитории игры составляют китайские игроки. За ними следуют пользователи из США (3%).

На данный момент Black Myth: Wukong доступна на PS5 и ПК, а версия для Xbox выйдет позже. Игра продолжает набирать популярность, и её успех на китайском рынке может открыть новые возможности для развития индустрии видеоигр в регионе.

#playstation 5 #новости игр #новости игровой индустрии #black myth: wukong
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Мне не хватает в ней чуть побольше мира, в плане что бы можно было бегать в более дальние уголки, а не "линейно" по тропинкам
Black Myth: Wukong стала самой популярной однопользовательской игрой в Steam
SekaZzZ34
00:45
Хотелось бы чуть больше прирост. Мне 7900gre зашла очень. Надеюсь и дальше будут gre клепать
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swr5
00:45
Да, сейчас, за полсотни доляров побегу покупать.
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