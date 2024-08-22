Жители Китая по-настоящему рады выходу новой игры

Выход игры Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science вызвал настоящий ажиотаж в Китае, где релиз стал почти национальным праздником. В некоторых офисах были замечены объявления, что сотрудники, оформившие предзаказ игры и подтвердившие, что их устройства соответствуют требованиям, могли получить выходной 20 августа.

Black Myth: Wukong — это впечатляющий экшен, вдохновленный китайской мифологией и легендой о Царстве Обезьян. Игра обещает быть одним из самых значимых релизов на игровой сцене благодаря своим потрясающим визуальным эффектам, сложным боям и богатому повествованию. Игрокам предстоит взять на себя роль Вуконга, мифического героя, и отправиться в опасное путешествие, полное сражений с фантастическими существами и богами.

Игра уже стала феноменом в Steam, где её пиковый онлайн достиг почти 2,4 миллиона пользователей, что позволило Black Myth: Wukong занять второе место среди самых популярных игр на платформе. Этот хайп положительно сказался и на продажах PS5 в Китае, где до релиза игра не пользовалась такой популярностью. По данным китайской платформы Alibaba Tmall, консоль Sony поднялась в топ раздела электроники, что свидетельствует о возросшем интересе к устройству.

Интересно, что Китай не является основным рынком для Sony, так как здесь игроки традиционно предпочитают ПК и смартфоны. Однако с выходом Black Myth: Wukong ситуация изменилась, и PS5 стала пользоваться повышенным спросом. Согласно статистике от Game Discovery, около 88% аудитории игры составляют китайские игроки. За ними следуют пользователи из США (3%).

На данный момент Black Myth: Wukong доступна на PS5 и ПК, а версия для Xbox выйдет позже. Игра продолжает набирать популярность, и её успех на китайском рынке может открыть новые возможности для развития индустрии видеоигр в регионе.