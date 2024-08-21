По мнению студии Shift Up, выпуск экшена на компьютерах будет для них очень полезен

Студия Shift Up, разработчики экшена Stellar Blade, заявила, что ожидает более высокую прибыль от выхода игры на ПК по сравнению с продажами на PS5. В отчёте перед инвесторами команда подчеркнула, что разработка ПК-версии уже ведётся, хотя конкретная дата релиза пока не названа.

На сегодняшний день Stellar Blade доступна исключительно на PS5, и по состоянию на 25 июня её продажи превысили 1 миллион копий. Разработчики удовлетворены результатами, но уверены, что версия для ПК сможет не только привлечь новых игроков, но и значительно увеличить доход. Одним из ключевых факторов, по их мнению, является возможность создания модификаций на ПК, что может расширить игровое сообщество и подогреть интерес к проекту.

Stellar Blade — это захватывающий экшен с элементами RPG, который сочетает в себе динамичные бои и погружение в научно-фантастический мир. Игра получила положительные отзывы благодаря своей графике, разнообразию врагов и сложным, но увлекательным боям. События Stellar Blade разворачиваются в мрачном будущем, где игрокам предстоит сражаться с механическими монстрами, используя уникальные боевые навыки и стратегический подход.

Теперь разработчики Shift Up стремятся расширить аудиторию проекта, запуская его на ПК, где игра получит новую жизнь благодаря поддержке модов. Хотя точная дата релиза ПК-версии пока не раскрыта, ожидается, что этот шаг откроет Stellar Blade для большего числа игроков и принесёт студии значительный рост доходов.