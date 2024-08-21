Студия Shift Up, разработчики экшена Stellar Blade, заявила, что ожидает более высокую прибыль от выхода игры на ПК по сравнению с продажами на PS5. В отчёте перед инвесторами команда подчеркнула, что разработка ПК-версии уже ведётся, хотя конкретная дата релиза пока не названа.
На сегодняшний день Stellar Blade доступна исключительно на PS5, и по состоянию на 25 июня её продажи превысили 1 миллион копий. Разработчики удовлетворены результатами, но уверены, что версия для ПК сможет не только привлечь новых игроков, но и значительно увеличить доход. Одним из ключевых факторов, по их мнению, является возможность создания модификаций на ПК, что может расширить игровое сообщество и подогреть интерес к проекту.
Stellar Blade — это захватывающий экшен с элементами RPG, который сочетает в себе динамичные бои и погружение в научно-фантастический мир. Игра получила положительные отзывы благодаря своей графике, разнообразию врагов и сложным, но увлекательным боям. События Stellar Blade разворачиваются в мрачном будущем, где игрокам предстоит сражаться с механическими монстрами, используя уникальные боевые навыки и стратегический подход.
Теперь разработчики Shift Up стремятся расширить аудиторию проекта, запуская его на ПК, где игра получит новую жизнь благодаря поддержке модов. Хотя точная дата релиза ПК-версии пока не раскрыта, ожидается, что этот шаг откроет Stellar Blade для большего числа игроков и принесёт студии значительный рост доходов.