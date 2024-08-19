Творческий директор студии дал ответ на этот вопрос в последнем интервью

Bloober Team объяснили свой выбор для создания ремейка именно второй части культовой серии Silent Hill, пропустив оригинальную игру. В интервью творческий директор студии Матеуш Ленарт отметил, что Silent Hill 2 лучше отражает суть того, чем занимается их команда. По его словам, вторая часть содержит более эмоциональную и личную историю, которая подходит под стиль Bloober Team. В отличие от первой игры, в центре сюжета Silent Hill 2 — глубокие переживания и чувства главного героя, что идеально соответствует их подходу к разработке игр. Bloober Team всегда фокусировались на человеческих эмоциях, избегая тем, связанных с оккультизмом и мистикой, поэтому выбор пал именно на Silent Hill 2.

Матеуш также подчеркнул, что конечное решение было за Konami. Именно издатель выбрал Bloober Team для работы над ремейком, учитывая их способность передать нужную атмосферу и акцент на эмоциональные элементы.

Ремейк Silent Hill 2 является одной из самых ожидаемых игр благодаря популярности оригинала, который в свое время стал одним из шедевров жанра survival horror.