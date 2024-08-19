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Amogus54
Игра Bully от Rockstar получила возрастной рейтинг
На PS4/Xbox One игра сейчас доступна только через эмуляцию.

Игра Bully от Rockstar Games получила новый возрастной рейтинг в Тайване для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. До этого момента проект был доступен на PS4 и Xbox One лишь через эмуляцию оригинальной версии. Этот шаг вызывает волну предположений о возможном переиздании игры на современных консолях, аналогично тому, как в прошлом году произошло с первой Red Dead Redemption. Тогда игра получила обновлённый возрастной рейтинг в Корее, за месяц до релиза нового издания.

Появление Bully в таких сервисах, как GTA+, также добавляет интриги. Вполне возможно, что Rockstar готовит масштабное переиздание культовой игры, однако официального подтверждения пока нет. Фанаты, наблюдая за развитием событий, гадают, что же готовит студия.

Bully — это экшн-адвенчура, впервые выпущенная в 2006 году. Игра рассказывает историю подростка Джимми Хопкинса, который учится выживать в элитной школе Bullworth Academy. Игра полюбилась за свой сатирический взгляд на школьную жизнь и уникальные геймплейные механики, которые выделяли её среди других проектов Rockstar. Несмотря на скандалы и критику за спорные темы, Bully обрела культовый статус среди поклонников студии.

#rockstar games #rockstar #новости игр #новости игровой индустрии #bully #bully 2
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