Из-за масштабов Baldur's Gate 3 разработчикам пришлось вырезать часть контента, включая локации, такие как дворец Влаакит и Астральный план.

Свен Винке, директор Larian Studios, поделился подробностями о разработке Baldur's Gate 3 и признался, что игра оказалась гораздо более масштабной, чем изначально планировалось. Из-за этого команде пришлось вырезать часть контента, чтобы уложиться в разумные рамки.

По словам Винке, в начале разработки существовали опасения, что игра получится слишком короткой. В попытках избежать этого разработчики настолько расширили игру, что некоторые элементы пришлось убрать. Среди вырезанного контента оказались дворец Влаакит, часть локаций в Астральном плане и целая Лунная башня, которая сначала превратилась в руины, а затем была полностью удалена.

Несмотря на это, Baldur's Gate 3 по-прежнему остается одной из самых масштабных ролевых игр последних лет. Основанная на правилах Dungeons & Dragons, игра предлагает игрокам увлекательный сюжет, глубоко проработанных персонажей и обширные возможности для выбора и влияния на мир. Игроки могут погрузиться в насыщенный и живой мир, где каждое решение имеет последствия, а сражения требуют продуманной тактики и использования окружающей среды.

Хотя вырезание контента всегда вызывает у игроков вопросы и сомнения, Baldur's Gate 3 продолжает собирать восторженные отзывы за свою глубину и масштабность.