На следующей неделе можно будет получить эти игры бесплатно

Epic Games вновь порадовала игроков неожиданной щедростью. Уже в следующий четверг в магазине EGS можно будет бесплатно получить две игры — The Callisto Protocol и Gigantic. Интересно, что Gigantic от Gearbox попала на раздачу всего через четыре месяца после своего перезапуска, что стало приятным сюрпризом для геймеров.

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The Callisto Protocol — это мрачный хоррор от создателей Dead Space, который впечатляет своим атмосферным окружением и напряженным игровым процессом. Игрокам предстоит погрузиться в ужасающий мир космической тюрьмы и попытаться выжить, сталкиваясь с монстрами и неизвестными угрозами. В магазине Epic Games Store игра стоит 5 323,92 ₽.

Gigantic представляет собой многопользовательский командный экшен с уникальными героями и стратегическими элементами, который быстро завоевал популярность среди фанатов жанра за динамичный геймплей и интересные тактические возможности. Стоимость игры оценивается в 1 774,05 ₽.

Однако для пользователей из России есть нюанс — чтобы получить эти игры бесплатно, может потребоваться смена региона аккаунта в EGS.