Ожидаемая новинка радует, но не без огорчений

Рецензенты, получившие ранние копии Black Myth: Wukong за две недели до официального релиза, поделились своими первыми впечатлениями. Основное прохождение игры займет примерно 25-27 часов, однако дополнительного контента здесь немного.

Бенчмарк пользуется определенным успехом

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Игра предлагает несколько открытых зон и развилок, но в целом сохраняет достаточно линейный подход. Поклонники Dark Souls могут найти проект слишком простым, так как здесь нет особенно сложных боссов, хотя их дизайн всё равно заслужил похвалу. В отличие от типичных "souls-like" игр, Black Myth: Wukong не сосредоточена лишь на боссах — многочисленные орды врагов и динамичный геймплей заставляют некоторых сравнивать её с Devil May Cry.

Графическая составляющая игры впечатляет, но она дается ценой производительности. На ПК наблюдаются проблемы с оптимизацией, особенно на высоких настройках. Тем не менее, качество внутриигровых роликов и проработанные трансформации главного героя оставляют приятное впечатление.

Рецензенты также отметили, что игра заслуживает высоких оценок и вполне может претендовать на звание "Игры года". Сегодня в Steam появился бесплатный бенчмарк, результаты которого подтверждают опасения рецензентов — даже мощные системы показывают средний FPS около 42 при максимальных настройках в 4K. Официальный релиз игры состоится 20 августа на ПК и PS5, а версия для Xbox Series S|X появится немного позже.

Не забудьте поделиться своими результатами в бенчмарке в комментариях, если вы уже опробовали его на своей системе.