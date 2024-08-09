GTA 6 не перенесли, а RDR2 хорошо продаётся — детали из свежего финансового отчёта Take-Two

В свежем финансовом отчёте Take-Two Interactive раскрылись впечатляющие результаты продаж игр Rockstar. Red Dead Redemption 2 преодолела отметку в 65 миллионов проданных копий, в то время как GTA 5 достигла ошеломляющих 200 миллионов продаж. Эти достижения помогли франшизам GTA и Red Dead Redemption превысить совокупные продажи в полмиллиарда копий — 430 миллионов для GTA и 91 миллион для Red Dead Redemption.

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GTA 5 также остаётся первой игрой в истории, которая столь стремительно принесла миллиард долларов в розничной продаже, и сохраняет звание самой продаваемой игры в США за последние 10 лет. Red Dead Redemption 2 занимает второе место по продажам за последние шесть лет. Эти успехи помогли Take-Two увеличить доход за период с апреля по июнь 2024 года до 1,3 миллиарда долларов, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на успехи, внимание поклонников Rockstar по-прежнему приковано к следующему большому проекту — GTA 6. Игра, которая уже несколько лет держит в напряжении миллионы геймеров, остаётся запланированной на осень 2025 года. Ожидания настолько высоки, что каждое упоминание о новой части становится поводом для обсуждений в сообществе. Однако никаких новых подробностей о GTA 6 пока не появилось, что только подогревает интерес и ожидания фанатов.

Rockstar Games остаётся одной из ведущих студий в игровой индустрии, удерживая лидерство благодаря своим культовым франшизам. Тем не менее, за последние годы студия подвергалась критике за отсутствие оригинальных новых проектов и чрезмерное внимание к монетизации в GTA Online. Однако успехи таких тайтлов, как GTA 5 и Red Dead Redemption 2, доказывают, что Rockstar по-прежнему способна задавать стандарты в индустрии. Теперь все взгляды прикованы к GTA 6, которая может стать новым этапом в истории компании и определить её будущее на годы вперёд.