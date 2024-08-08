Рафаэль Колантонио заявил что его студия WolfEye трудится над новой игрой

Рафаэль Колантонио, знаменитый основатель Arkane Studios и геймдизайнер таких игр, как Dishonored и Prey, объявил, что его нынешняя студия WolfEye работает над новой игрой. Будущий проект будет представлять собой научно-фантастический иммерсивсим от первого лица с элементами ретрофутуризма.

Колантонио уверен, что поклонники его предыдущих работ останутся довольны новым проектом. Подробности о грядущей игре планируют раскрыть в августе 2024 года на выставке Gamescom, которая пройдет с 21 по 25 августа. Известно, что новая игра будет более амбициозной и масштабной по сравнению с предыдущей работой студии, Weird West.

реклама

Рафаэль Колантонио прославился благодаря созданию Arkane Studios, где он работал над такими популярными играми, как Dishonored и Prey. Эти игры стали известны благодаря своему глубокому геймплею, атмосферному дизайну и уникальным механикам, позволяющим игрокам находить собственные пути решения задач.

После ухода из Arkane Колантонио основал студию WolfEye, которая выпустила Weird West — экшн-RPG с элементами вестерна и иммерсивсима. Weird West была хорошо принята критиками и игроками за свою необычную стилистику и глубокий геймплей.

Колантонио продолжает привлекать внимание геймеров своими новыми проектами, и ожидается, что его следующий научно-фантастический иммерсивсим от первого лица станет новым этапом в его карьере, сохраняя все те качества, за которые его полюбили в предыдущих играх.



