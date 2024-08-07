Бывший разработчик FiveM считает, что над проектом приостановили работу

Rockstar, похоже, уже несколько лет работала над проектом, который должен стать конкурентом популярного модификационного сервиса FiveM. С 2021 года велась активная разработка экспериментального проекта, но его несколько раз откладывали. Все работы проводились без доступа к исходникам, примерам и другой важной информации, что осложняло процесс. Бывший разработчик FiveM считает, что проект уже закрыт.

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Теперь команда Rockstar сосредоточилась на создании инструментария для официального моддинга в GTA Online, который можно будет монетизировать. В этот набор инструментов войдёт и редактор миссий, что откроет новую эру возможностей для сообщества.

FiveM – это модификация для GTA V, позволяющая игрокам создавать свои собственные серверы и модифицировать игру по своему усмотрению. FiveM предлагает широкий спектр возможностей для кастомизации, включая изменение геймплея, добавление новых карт и миссий, а также создание ролевых серверов. Популярность FiveM обусловлена его гибкостью и поддержкой сообщества, что позволяет игрокам воплощать свои творческие идеи и играть по своим правилам.

FiveM часто критикуют за нарушение пользовательского соглашения с Rockstar, так как сервис позволяет использовать сторонние модификации. Однако его популярность среди игроков сделала его важным элементом сообщества GTA V.

С другой стороны, официальный инструмент моддинга от Rockstar может предложить легальные и поддерживаемые способы модификации игры, что может привлечь широкую аудиторию.