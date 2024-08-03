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Amogus54
Intel знали о проблемах с производством процессоров с 2022 года
Данную информацию предоставляют Gamers Nexus

По информации Gamers Nexus, Intel были осведомлены о проблемах с производством своих процессоров, по крайней мере, с 2022 года. Однако только в 2023 году компания предприняла меры по устранению проблемы с окислением на производственных линиях. В последнем видео Gamers Nexus сообщается, что Intel не только сократили штат сотрудников, но и урезали социальные пакеты тем, кто остался. Несмотря на это, генеральный директор Пэт Гэлсингер увеличил свою зарплату на 45%, заработав в 2023 году около 17 миллионов долларов.

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В связи с последними новостями о браке от Intel специалист по визуальным эффектам в студии ModelFarm сообщает о 50% отказов чипов Intel Core i9-13900K и 14900K, что привело к переходу компании на AMD Ryzen 9 9950X. По его словам, производительность процессоров AMD в однопоточном режиме оказалась на высоте.

Intel, как один из ведущих производителей процессоров, продолжает оставаться на вершине индустрии, несмотря на критику. Компания разрабатывает инновационные технологии и мощные чипы для различных сегментов рынка, от потребительских до серверных решений. Однако в последние годы она сталкивается с серьезными вызовами, включая проблемы с производством и усиленную конкуренцию со стороны AMD. Кроме того, Intel подвергается критике за задержки в выпуске новых технологий и управленческие решения, такие как сокращение персонала и урезание соцпакетов сотрудников с недавних пор.

#amd #intel #процессоры #новости технологий
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Intel продлевает гарантию на чипы Core 13-го и 14-го из-за ошибки, приводящей к сбою системы
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