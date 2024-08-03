Так заявляет журналист Forbes Пол Тасси

PlayStation объявила о планах открыть новую студию, которая займется разработкой проекта под кодовым названием Gummybears. Как сообщил журналист Forbes Пол Тасси, этот проект изначально разрабатывался внутри Bungie, но из-за финансовых трудностей студии было принято решение передать его вместе с командой под крыло PlayStation. В настоящее время PlayStation уже работает над созданием нового офиса для этой команды. Предположительный арт Gummybears

Проект Gummybears будет представлять собой PvP-игру с элементами MOBA и даже Super Smash Bros. По информации, поступившей из внутренних источников, внутренние тесты игры оставили положительное впечатление у тех, кто уже успел с ней ознакомиться.

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Создание новой студии и привлечение команды из Bungie демонстрируют стремление PlayStation к расширению своего портфолио и исследованию новых игровых жанров. Однако компания часто подвергается критике за фокус на крупных AAA-проектах и недостаток поддержки для независимых разработчиков. Ожидается, что Gummybears внесет разнообразие в линейку игр PlayStation и привлечет новых игроков к платформе.