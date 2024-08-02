Об этом сообщил глава Microsoft Сатья Наделла в недавнем отчете

В отчёте за четвертый квартал 2024 года глава Microsoft Сатья Наделла объявил, что Xbox достиг отметки в 500 миллионов активных пользователей ежемесячно на всех платформах. Этот показатель значительно превышает 118 миллионов игроков на консолях PlayStation, что часто подчёркивают фанаты Xbox. Однако стоит отметить, что в число пользователей Xbox входят также игроки на ПК, а не только владельцы консолей.

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Несмотря на впечатляющую пользовательскую базу, продажи Xbox консолей продолжают снижаться. За последний квартал они упали на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024 году рост продаж наблюдался лишь в одном квартале — с октября по декабрь, и составил всего 3%.

Тем не менее, выручка подразделения Xbox увеличилась на 44% благодаря приобретению Activision Blizzard. Без учёта этой сделки, доходы упали бы на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Xbox остаётся одной из ведущих игровых платформ в мире, предоставляя доступ к играм на консолях и ПК. Однако компания часто подвергается критике за отсутствие эксклюзивных игр. Игроки также выражают недовольство по поводу частых проблем с сервисами и обновлениями.

Несмотря на эти трудности, Xbox продолжает привлекать миллионы пользователей благодаря широкому спектру предложений и сильной экосистеме, включающей популярные игры, доступ к Xbox Game Pass и интеграцию с Windows.