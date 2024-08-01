Вместо постепенного выпуска контента, разработчики решили выкатить все новые автомобили сразу, что вызвало недовольство среди фанатов.

Сообщество игроков GTA Online снова недовольно: геймеры поняли, что единственным новшеством до конца года станут тематические ивенты на Хэллоуин. Вместо постепенного выпуска контента, разработчики решили выкатить все новые автомобили сразу, что вызвало недовольство среди фанатов. Игроки считают, что им было бы лучше наслаждаться регулярными обновлениями с интересными бонусами и скидками, растянутыми на несколько месяцев с новым контентом.

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Такая тактика, вероятно, связана с предстоящей конференцией Take-Two Interactive, запланированной на 8 августа. Повышение активности в GTA Online выгодно для компании, чтобы привлечь инвесторов и поднять стоимость акций. Ходят слухи, что после мероприятия может быть представлен новый трейлер GTA, что также может повысить интерес к игре и её издателю.

GTA Online, несмотря на свою популярность и большую активную пользовательскую базу, часто подвергается критике за отсутствие значимых обновлений и повторяющийся контент. Сообщество надеется на изменения, но текущая стратегия Rockstar вызывает у многих разочарование и сомнения в будущем проекта.

Вопрос о том, что Rockstar готовят для своих фанатов в ближайшем будущем, остаётся открытым, но на данный момент игрокам придётся довольствоваться лишь праздничными ивентами.