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Amogus54
Cixin Technology представила в Китае процессор Cixin P1 с поддержкой AI PC
Китайские разработчики представили новый процессор Cixin P1, основанный на архитектуре ARM

Китайские разработчики сделали очередной шаг вперед, представив новый процессор под названием Cixin P1. Этот чип был произведен с использованием 6-нм техпроцесса и основан на архитектуре ARM, что отличает его от предыдущих разработок с собственными архитектурами.

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Cixin P1 включает в себя 12 ядер, из которых 8 — производительные, а 4 — энергоэффективные. В процессор также интегрирован видеочип с 10 вычислительными блоками, обеспечивающий высокую производительность в графических задачах и ИИ-вычислениях, достигая 45 TOPS (триллионов операций в секунду). Именно такие возможности, как сообщается, запросила Microsoft для своих нужд.

Процессор поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 с пропускной способностью 6400 Мбит/с. Он также способен работать с дисплеями 4K при 120 кадрах в секунду и поддерживает подключение до 10 внешних дисплеев. Среди прочих возможностей — 4 порта USB-C, интерфейс PCIe 4.0 и встроенный ускоритель искусственного интеллекта.

Компания-производитель этого процессора была основана в 2021 году, и за сравнительно короткое время она смогла добиться впечатляющих результатов. Cixin P1 обещает стать значительным вкладом в рынок высокопроизводительных процессоров, предлагая современные технические характеристики и производительность, соответствующую требованиям как обычных пользователей, так и профессионалов.

#китай #arm #новости технологий #китайские технологии #arm процессор #китайские технологические компании
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