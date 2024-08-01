Китайские разработчики представили новый процессор Cixin P1, основанный на архитектуре ARM

Китайские разработчики сделали очередной шаг вперед, представив новый процессор под названием Cixin P1. Этот чип был произведен с использованием 6-нм техпроцесса и основан на архитектуре ARM, что отличает его от предыдущих разработок с собственными архитектурами.

реклама

Cixin P1 включает в себя 12 ядер, из которых 8 — производительные, а 4 — энергоэффективные. В процессор также интегрирован видеочип с 10 вычислительными блоками, обеспечивающий высокую производительность в графических задачах и ИИ-вычислениях, достигая 45 TOPS (триллионов операций в секунду). Именно такие возможности, как сообщается, запросила Microsoft для своих нужд.

Процессор поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 с пропускной способностью 6400 Мбит/с. Он также способен работать с дисплеями 4K при 120 кадрах в секунду и поддерживает подключение до 10 внешних дисплеев. Среди прочих возможностей — 4 порта USB-C, интерфейс PCIe 4.0 и встроенный ускоритель искусственного интеллекта.

Компания-производитель этого процессора была основана в 2021 году, и за сравнительно короткое время она смогла добиться впечатляющих результатов. Cixin P1 обещает стать значительным вкладом в рынок высокопроизводительных процессоров, предлагая современные технические характеристики и производительность, соответствующую требованиям как обычных пользователей, так и профессионалов.