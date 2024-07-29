Франшиза "РУСЫ ПРОТИВ ЯЩЕРОВ" возвращается с новой частью

Эта кооперативная слешер-игра от команды theBratans, также известной как SMOLA GAMES, обещает множество нововведений и увлекательный геймплей.

В новой главе ящеры, получившие новые технологии от своих тайных покровителей, вновь нападают на земли русов. Гиперборея в огне, а Байкал загрязнен заводами по производству ящерских машин. Только славные богатыри могут развалить коварных захватчиков и выгнать их прочь.

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Что ожидает игроков в "РУСЫ ПРОТИВ ЯЩЕРОВ 2":

Разнообразные локации: Деревни, пропитанные русским духом, земли ящеров и древние городища русов.

Возможность кататься на динозаврах.

Добавлен кооперативный режим для игры с друзьями.

Искрометный юмор, глубокий лор и проработанная история великой войны русов и ящеров.

Умные ящеры: Противники стали умнее и будут использовать стратегические приемы.

Первая часть "РУСЫ ПРОТИВ ЯЩЕРОВ" зарекомендовала себя как уникальный экшен с необычной стилистикой и юмором, привлекая внимание своей оригинальностью. Несмотря на отсутствие крупных наград, игра завоевала поклонников своей увлекательностью и самобытностью.



Можно оценить игру по трейлеру. Релиз намечается на 1 квартал 2025 года.