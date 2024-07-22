Инсайдер Kepler сообщает, что обновленная версия консоли PS5 Pro будет оснащена некоторыми функциями RDNA4, которые появятся на рынке ПК лишь с выходом новых видеокарт AMD.
Некоторые из этих новых возможностей будут нацелены на улучшение трассировки лучей, включая такие функции, как «Double Ray Tracing Intersect Engine», «RT Instance node transform» и «64B RT Note». Ранее Том Хендерсон и другие инсайдеры также указывали, что PS5 Pro получит значительно улучшенные технологии рейтрейсинга, а также собственный апскейлер, аналогичный DLSS или AMD FSR.
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Интересные детали о PS5 Pro появились и в файлах игры No Man's Sky. После последнего крупного обновления в файлах были обнаружены настройки графики для консоли под кодовым названием Trinity, которое, согласно давним сливам от Тома Хендерсона, относится к PS5 Pro. Эти настройки отличаются от обычной PS5 только качеством воды, которое для версии Pro выставлено на ультра.
Некоторые эксперты предполагают, что эти графические усовершенствования и апскейлер в PS5 Pro будут использоваться для тестирования перед их возможным внедрением в будущую PS6.
Что касается новых видеокарт AMD серии 8000, их точная дата релиза пока неизвестна, но ходят слухи, что они могут появиться в конце 2024 года или в начале 2025 года.