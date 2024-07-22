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Amogus54
PS5 Pro получит эксклюзивные функции RDNA4 до выхода на ПК
Некоторые из этих новых возможностей будут нацелены на улучшение трассировки лучей

Инсайдер Kepler сообщает, что обновленная версия консоли PS5 Pro будет оснащена некоторыми функциями RDNA4, которые появятся на рынке ПК лишь с выходом новых видеокарт AMD.

Некоторые из этих новых возможностей будут нацелены на улучшение трассировки лучей, включая такие функции, как «Double Ray Tracing Intersect Engine», «RT Instance node transform» и «64B RT Note». Ранее Том Хендерсон и другие инсайдеры также указывали, что PS5 Pro получит значительно улучшенные технологии рейтрейсинга, а также собственный апскейлер, аналогичный DLSS или AMD FSR.

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Интересные детали о PS5 Pro появились и в файлах игры No Man's Sky. После последнего крупного обновления в файлах были обнаружены настройки графики для консоли под кодовым названием Trinity, которое, согласно давним сливам от Тома Хендерсона, относится к PS5 Pro. Эти настройки отличаются от обычной PS5 только качеством воды, которое для версии Pro выставлено на ультра.

Некоторые эксперты предполагают, что эти графические усовершенствования и апскейлер в PS5 Pro будут использоваться для тестирования перед их возможным внедрением в будущую PS6.

Что касается новых видеокарт AMD серии 8000, их точная дата релиза пока неизвестна, но ходят слухи, что они могут появиться в конце 2024 года или в начале 2025 года.


#sony #новости игр #playstation 5 pro #новости игровой индустрии #ps5 pro #no man's sky
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