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Amogus54
Люси из Cyberpunk: Edgerunners станет новым персонажем Guilty Gear: Strive
Guilty Gear: Strive, разработанная студией Arc System Works, является одной из самых известных и популярных игр в жанре файтинга.

Люси из популярного аниме "Cyberpunk: Edgerunners" станет новым персонажем в Guilty Gear: Strive. Её появление в игре ожидается летом 2025 года.

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Guilty Gear: Strive, разработанная студией Arc System Works, является одной из самых известных и популярных игр в жанре файтинга. Она славится своей уникальной стилистикой, глубокой боевой механикой и разнообразием персонажей. Игра получила высокие оценки от критиков и любовь игроков за впечатляющую графику и приятный геймплей.

Аниме "Cyberpunk: Edgerunners" вышло в 2022 году и стало успешным ответвлением вселенной Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red. Сюжет сериала рассказывает о группе наемников, действующих в мрачном будущем Найт-Сити. Одной из главных героинь является Люси, талантливая хакерша с интересной предысторией и ярким характером.

Включение Люси в состав бойцов Guilty Gear: Strive принесет свежие элементы в игровой процесс и привлечет поклонников как файтингов, так и киберпанковской вселенной. Этот шаг, безусловно, обрадует фанатов обеих франшиз и добавит новый уровень интриги в игру.

#cyberpunk 2077 #cd project red #cyberpunk #cyberpunk edgerunners #guilty gear strive
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