Недавно опубликованные документы из судебного разбирательства Valve с Wolfire Games случайно раскрыли конфиденциальные данные

Недавно опубликованные документы из судебного разбирательства Valve с Wolfire Games случайно раскрыли два конфиденциальных графика. Один из них демонстрирует чистую прибыль Valve с 2009 по 2021 год, а другой — количество сотрудников в различных отделах компании, включая их предполагаемые зарплаты.



В 2021 году доход от комиссий за продажу игр на платформе Steam превысил 2 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем за весь период. Интересно отметить, что 2019 год оказался самым неудачным по доходам за последнее время, по неясным причинам.

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Что касается второго графика, он показывает, что Valve активно занимается разработкой игр. С 2016 по 2021 год в отделе разработки игр работало не менее 175 сотрудников. Самое большое число сотрудников было зафиксировано в период с 2019 по 2020 год, когда шла финальная стадия разработки Half-Life: Alyx перед её выпуском.

Судебный процесс между Wolfire Games и Valve привлек большое внимание к политике крупнейшей платформы цифровой дистрибуции игр. Wolfire Games обвиняло Valve в монопольной практике и завышенных комиссиях, что, по их мнению, подавляет конкуренцию на рынке. В документах суда утверждается, что Valve использует своё доминирующее положение, чтобы навязывать высокие комиссии разработчикам, ограничивая их возможность распространять игры на других платформах.