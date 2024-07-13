Valve пыталась убедить Ubisoft остаться в Steam за несколько месяцев до анонса Epic Games Store

Согласно новым документам, опубликованным судом США в рамках дела Wolfire против Valve, в котором рассматриваются вопросы подавления конкуренции и комиссии в 30%, выяснилось, что осенью 2018 года Valve всерьёз обсуждала возможность снижения своей комиссии. Это обсуждение было вызвано угрозами нескольких компаний покинуть платформу Steam.

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В частности, Valve пыталась удержать Ubisoft, акцентировав внимание на важности сохранения их игр в Steam. Однако переговоры не увенчались успехом, и весной 2019 года новые игры Ubisoft перестали появляться в магазине Valve.

Интересно, что Valve узнала о планах запуска Epic Games Store всего за несколько недель до официального анонса, благодаря своим источникам. Это подтолкнуло компанию к изменению условий комиссии с продаж: теперь при доходе игры свыше 10 миллионов долларов комиссия Valve снижается до 25%, а при доходе свыше 50 миллионов долларов — до 20%.

Дело Wolfire против Valve привлекло значительное внимание к деятельности крупнейшего цифрового магазина игр. Wolfire Games, студия, известная своими инди-проектами, обвинила Valve в антиконкурентной практике и завышенных комиссиях. Согласно документам, опубликованным судом, Wolfire утверждает, что Valve использует своё доминирующее положение на рынке для подавления конкуренции, что вынуждает разработчиков соглашаться на высокие комиссии и ограничивает их возможности распространять свои игры на других платформах.