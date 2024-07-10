Игра ожидается позже в этом месяце

По информации, предоставленной авторитетным инсайдером Томом Хендерсоном, инсайды которого неоднократно сбывались, долгожданная Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) станет первой игрой из этой культовой серии, которая будет доступна в Game Pass. Ожидается, что официальный анонс состоится сегодня, а релиз игры запланирован на конец этого месяца.



Игроки хвалят Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) за впечатляющую графику и звук, динамичные многопользовательские режимы и увлекательную сюжетную кампанию. Однако, игра также получила критику за наличие микротранзакций, проблемы с оптимизацией, недостаток свежих идей и крайне скудную сюжетную кампанию, которую можно было пройти буквально за один-два вечера.

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Ожидается, что игра вызовет значительный интерес у фанатов серии и принесет новые впечатления как ветеранам, так и новичкам.

Это крупное событие является первым случаем выхода относительно новой игры в сервисе Xbox после многолетней доминации Sony, когда на японской платформе Playstation игры серии получали эксклюзивные бонусы и ранний доступ.