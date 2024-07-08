Ранее в сеть попадала информация о RTX-ремастере BioShock, но его могли переквалифицировать в полноценный ремейк.

Сотрудники 2K Games, согласно последним данным, трудятся над ремейком одного из своих известных тайтлов. Информация о проекте была обнаружена в профиле одного из аниматоров компании, который специализируется на анимации с использованием технологии захвата движений.

Среди упомянутых проектов значатся новая игра из серии Mafia, продолжение культовой BioShock, отменённая игра от студии Supermassive Games под кодовым названием Erebus, неанонсированный спортивный тайтл и, конечно, загадочный ремейк.

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Есть предположения, что этот ремейк может быть переизданием Spec-Ops: The Line или первым BioShock. Ранее уже появлялись слухи о возможном RTX-ремастере BioShock, который мог бы быть переосмыслен и переработан в полноценный ремейк.

Первая BioShock, выпущенная в 2007 году, стала настоящим прорывом в жанре шутеров от первого лица. Действие игры разворачивается в подводном городе Восторг (Rapture), утопическом сообществе, погрузившемся в хаос из-за применения генетических модификаций. Игроки берут на себя роль Джека, который случайно оказывается в этом городе и вынужден выживать, сражаясь с мутировавшими жителями и раскрывая мрачные тайны Восторга. С момента своего выхода игра получила множество наград и признание критиков за глубокий сюжет, атмосферу и инновационные механики.

Если слухи подтвердятся, и 2K Games действительно работает над ремейком BioShock, фанатов ожидает захватывающее возвращение в Восторг с обновлённой графикой и современными технологическими улучшениями.