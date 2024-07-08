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Amogus54
Количество игроков в Bloodborne на PlayStation увеличилось на 57%
В связи с выходом DLC для Elden Ring выросло количество играющих в Bloodborne

Портал TrueTrophies сообщил, что в июне число игроков в Bloodborne на PlayStation 4 и PlayStation 5 увеличилось на впечатляющие 57%. Этот резкий скачок интереса совпал с выпуском долгожданного дополнения Shadow of the Erdtree для другой популярной игры от FromSoftware – Elden Ring.

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В июне Bloodborne заняла 65-е место по популярности среди игр на PlayStation. Стоит отметить, что и у Dark Souls III также наблюдался рост числа активных игроков на 5,9%, что позволило ей занять 121-е место в рейтинге популярных игр на платформе.

Этот всплеск интереса к Bloodborne подчеркивает её статус культовой игры. Ещё недавно фанаты надеялись на ремейк от студии Bluepoint Games, однако несколько недель назад глава студии сообщил, что они работают над новым проектом и слухи о ремейке не подтвердились.

Bloodborne, выпущенная в 2015 году эксклюзивно для PlayStation 4, завоевала сердца игроков своим уникальным готическим стилем, сложностью и глубокой атмосферой. События игры разворачиваются в мрачном городе Ярнам, населённом кошмарными существами и монстрами. Игра получила множество наград и до сих пор считается одной из лучших в жанре action/RPG. С ростом числа игроков в июне, видно, что интерес к игре не угасает даже спустя годы после её первоначального релиза.

#sony #playstation 5 #playstation 4 #elden ring #from software #новости игр #новости игровой индустрии #bloodborne #elden ring shadow of the erdtree
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